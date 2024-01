Tara noastra organizeaza cea mai importanta competitie sportiva din ultimii ani, Campionatul European de gimnastica, insa conditiile sunt departe de standardele solicitate.

In sala din Cluj-Napoca in care se antreneaza sportivii inainte de a concura a ploat in cursul zilei de joi, iar cei implicati au fost obligati nevoiti sa dea cu mopul, indiferent de numele sau statutul pe care il au.

Jurnalistul Dorin Chiotea a publicat pe pagina personala de Facebook o imagine in care Mariana Bitang, una dintre cele mai mari antrenoare din istoria gimnasticii romanesti, dadea cu mopul pentru a indeparta apa.

UPDATE: La cateva minute de la publicarea acestei stiri, dupa cateva ore de ploaie, problema a fost rezolvata de organizatori.

Campionatul European de gimnastica a inceput miercuri la Cluj-Napoca, in Sala Polivalenta, unde pana acum nu au fost probleme.

Competitia trebuia gazduita initial de Bucuresti, dar a fost mutata dupa ce Primaria nu a fost capabila sa construiasca o Sala Polivalenta.

La aceasta competitie participa sportivi din peste 30 de tari.