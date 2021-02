Foste sportive dau in judecata Federatia de Gimnastica din Marea Bitanie pentru abuzurile antrenorilor. Cea mai tanara victima avea 6 ani

Decenii de abuzuri institutionalizate

Intr-o scrisoare trimisa instantelor conducatoare ale federatiei, gimnastele au precizat ca aveau intre sase si 23 ani la momentul faptelor presupuse, care includ "utilizarea inadecvata si generalizata a fortei fizice" de catre antrenori si aplicarea unor tehnici nejustificate de control al greutatii lor. Tinerele abuzate solicita un raspuns din partea federatiei, inclusiv scuze formale, o compensatie si cele mai bune linii directoare pentru antrenamente.Jennifer Pinches, care s-a retras dupa JO 2012 de la Londra, considera ca Brittish Gymnastics a dat prea mult timp prioritate medaliilor inaintea sportivelor."Nu este decat un inceput al schimbarilor radicale pe care le cerem si a dreptatii pentru care ne batem", a adaugat Pinches, 26 ani, directoarea grupului "Gymnasts for Change".Claire Heafford, directoarea de campanie a "Gymnasts for Change" a adaugat ca "au trecut decenii de abuzuri institutionalizate, incurajate si acoperite de cei de la varf. Sperantele si visurile a numerosi copii si tinere care doreau sa ajunga gimnasti profesionisti au fost distruse si dragostea lor pentru aceasta disciplina s-a transformat in frica si in suferinta".Brittish Gymnastics a reactionat printr-un comunicat in care spune ca scrisoarea fostelor gimnaste i-a parvenit pe 25 februarie si ca "nu ar fi potrivit si nici just, pentru toate partile implicate, sa facem cel mai mic comentariu fara a avea posibilitatea de a studia in detaliu acuzatiile". De altfel, o ancheta independenta se afla in curs de desfasurare pentru a clarifica plangerile de abuz din partea sportivelor.Anuntul intervine la o zi dupa sinuciderea in SUA a lui John Geddert, fost antrenor al echipei care a castigat titlul olimpic in 2012, la cateva ore dupa ce a fost acuzat de agresiune sexuala si de "munca fortata" de circa 20 de sportive. Faptele s-ar fi petrecut la un club frecventat de Larry Nassar, fostul medic al echipei americane de gimnastica, gasit vinovat de abuzuri sexuale impotriva a sute de gimnaste si care se afla in inchisoare.