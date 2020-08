Una dintre cele mai frumoase sportive din lume plange dupa sportul de aur al Romaniei: "Ma doare sufletul"

In trecut, Vanda Hadarean a castigat numeroase premii la concursurile de fitness din lume."Pandemia nu a trecut. Inca avem ceva restrictii si reguli de urmarit, in Canada. Nu este usor, sala mea a fost inchisa luni de zile, insa am predat citeva clase virtuale.Am inceput incet si cu clasele de fitness pentru adulti, insa in aer liber.La inceput de septembrie vreau sa incep in sala, dar cu un numar limitat de oameni", a spus romanca, pentru Ziare.com.Medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Barcelona , din 1992, cu echipa nationala a Romaniei de gimnastica feminina, Vanda Hadarean este trista ca sportul care a consacrat-o a ajuns la pamant."Ma doare sufletul cand vad ce se intampla cu gimnastica romanesca", a spus romanca, pentru Ziare.comPerioada de carantina cauzata de pandemia de coronavirus a facut-o pe Vanda Hadarean sa inceapa noi proiecte."Statul acasa, acum, cu virusul acesta, m-a facut sa dau drumul unei linii de echipament sportiv pentru fitness. Am visat lucrul acesta de ceva timp, insa nu aveam timp pentru aceasta activitate. "Inspired By Vanda Fitness" este un proiect de suflet, pe care mi-l doream, si sper sa ajunga cat mai sus", a declarat Vanda Hadarean, pentru Ziare.com.