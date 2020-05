Prima competitie sportiva din SUA care se reia

Ziare.

com

Liga profesionista nord-americana de baschet NBA ) a fost prima care si-a intrerupt campionatul pe 11 martie, urmata de celelalte ligi pe 12 martie. Dupa doua luni si jumatate, NHL devine prima care anunta oficial reluarea sezonului 2019-2020, dar cu faza playoff extinsa la 24 de echipe si cu portile inchise.Intr-un mesaj video difuzat marti, comisionarul NHL, Gary Bettman, a confirmat reluarea campionatului, dar fanii hocheiului vor mai avea de asteptat pana vor afla cand se vor relua exact meciurile."Noi prevedem sa jucam in vara pana in toamna. Dar in acest stadiu, nu putem fixa nicio data atat timp cat nu vom fi siguri ca totul este in regula si pana nu vom primi acordul", a declarat Bettman."Cand autoritatile guvernamentale si sanitare ne vor spune 'dati-i drumul', 24 din cele 31 de echipe vor relua cu playoff-ul", a adaugat seful NHL, precizand ca remodelarea calendarului "va trebui sa permita disputarea unui sezon complet in 2020-21".NHL a anuntat, totodata, ca isi propune sa reia antrenamentul in grupuri mici incepand de la debutul lunii iunie, cu sase jucatori maximum ce vor fi autorizati sa se antreneze impreuna pe patinoar. Fiecare dintre ei va trebui sa poarte o masca imediat la iesirea de pe gheata, iar antrenorii si membrii personalului vor trebui sa stea la distanta de jucatori.NHL a precizat ca revenirea la pregatire se va face pe baza de voluntariat.Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata a anuntat recent ca isi propune pentru a incheia sezonul sa regrupeze 24 de echipe in doua locatii, dupa modelul "bulelor" avute in vedere de NBA.Intrerupt din 12 martie din cauza pandemiei de coronavirus, NHL, care numara 31 de echipe, mai avea de jucat trei saptamani si jumatate din sezonul regulat, fara cele doua luni din faza playoff.