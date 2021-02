Fostul inotator australian Scott Miller, acuzat de conducerea unei retele de trafic de droguri

Scott Miller, in varsta de 45 de ani, si un complice au fost retinuti, marti, in urma unei descinderi a politiei la periferia orasului Sydney.Ei sunt acuzati ca ar fi furnizat amatorilor metamfetamina in valoare de doua milioane dolari australieni (1,3 milioane euro), drogurile fiind ascunse in lumanari.Politia a descoperit, de asemenea, un kilogram de heroina, alte droguri si bani lichizi.Un purtator de cuvant al politiei l-a prezentat pe Miller drept seful unei "retele criminale" care vindea metamfetamina in statul Noua Galie de Sud, precizand totodata ca ancheta este in derulare.CITESTE SI: Cel mai valoros inotator roman, Robert Glinta, a stabilit un nou record national la 200 de metri spate Campion mondial in proba de 100 m fluture in 1995 si vicecampion olimpic pe aceeasi distanta in 1996, Miller a cucerit si medalia de bronz la Atlanta in proba de stafeta 4x100 m liber.El a fost condamnat in septembrie 2009 la 100 de ore de munca in folosul comunitatii la Sydney, dupa ce a pledat vinovat de sase capete de acuzare formulate impotriva sa, inclusiv pentru furnizarea de ecstasy."In 2004, cariera mea s-a incheiat si nu stiam ce voi face cu viata mea. Pentru a-mi calma durerea retragerii, am inceput sa fumez marijuana, sa petrec si toate astea au devenit parte din viata mea. Am cazut in patima alcoolului si a drogurilor. Este un lucru oribil", a declarat acesta in cursul procesului sau.