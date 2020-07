Jocurile Olimpice s-ar putea amana din nou. Organizator: E nevoie de un vaccin impotriva coronavirusului

"Prima conditie va fi dezvoltarea unui vaccin sau a unui medicament", a spus Mori, intr-un interviu acordat grupului audiovizual japonez NHK, difuzat miercuri."Daca situatia continua asa cum este in acest moment, nu vom putea organiza Jocurile", a adaugat oficialul, care nu doreste sa ia in considerare cel mai rau scenariu."Nu-mi imaginez ca situatia din acest an poate continua anul viitor", a adaugat el.Jocurile Olimpice 2020, care ar fi trebuit sa inceapa vineri, au fost amanate pentru un an, in urma deciziei Comitetului Olimpic International (CIO), luata in martie, in acord cu guvernul japonez, din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta editie a fost reprogramata incepand din 23 iulie 2021.Yoshiro Mori exclude organizarea Jocurilor Olimpice cu portile inchise sau in prezenta unui numar mic de spectatori. "Daca se va dovedi singura alternativa, va trebui sa ne gandim la mentinerea sa nu a jocurilor", a spus seful comitetului de organizare, adaugand ca "daca se va intampla asta, ar putea fi luata in considerare anularea".Japonia, una dintre tarile cel mai putin afectate de coronavirus, datorita unei politici de izolare foarte stricte, a inregistrat pana in prezent mai putin de 1.000 de decese din cauza coronavirusului, pentru aproape 27.000 de persoane infectate.Insa numarul cazurilor de persoane infectate a inceput sa creasca brusc de la mijlocul lunii iulie, in orasul Tokyo si in zona sa metropolitana, care formeaza cea mai mare aglomerare urbana din lume, cu aproximativ 37 de milioane de locuitori.