Protocol foarte strict pentru sportivii care participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Cu mai putin de un an inainte de eveniment, Grupul de lucru si organizatorii Jocurilor Olimpice s-au intalnit pentru a doua oara pentru a discuta o lista de posibile reguli ce vor fi impuse.Astfel, participantii la Olimpiada ar putea fi obligati sa efectueze un test cu trei zile inainte de sosirea lor in Japonia, apoi un altul la sosire si mai multe in timpul sederii lor. Antrenorul si persoanele care vor veni in contact cu sportivii ar putea fi, de asemenea, supusi unui regim de testare riguros."Testarea este printre cele mai importante lucruri, fie pentru siguranta sportivilor, fie pentru cea a publicului", a declarat directorul general al Comitetului de organizare a Tokyo-2020, Toshiro Muto. "Dar asigurarea fiabilitatii verificarilor inainte de plecare si asigurarea fiabilitatii testarii PCR in sine vor fi o provocare", a adaugat el.In plus, sportivii ar putea fi nevoiti sa prezinte un plan detaliat al activitatilor lor sau sa anunte daca se vor deplasa in diferite locuri si traseul pe care-l vor urma.De asemenea, ei vor trebui sa respecte distantarea sociala, iar spatiile comune, cum ar fi salile, saloanele sau baile termale traditionale ar putea fi inchise.Saptamana trecuta, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, afirma ca este "prea devreme" pentru a risipi incertitudinile cu privire la modul de organizare a Jocurilor de la Tokyo, a caror desfasurare va depinde in special de progresele inregistrate in depistarea Covid-19 si a posibilelor vaccinuri."Nu stim cum va arata lumea maine. Cum putem spera ca vom sti cum va arata lumea peste 316 zile?", a rezumat seful CIO, prestat de intrebari la finalul unei reuniuni a Comitetului Executiv al instantei pe care o conduce.Dupa amanarea istorica a JO de la Tokyo pana in vara anului 2021, din cauza pandemiei, organizatorii au promis Jocuri "simplificate", cu peste 200 de masuri studiate, dar nu s-a luat inca nicio decizie concreta, cea mai vizata fiind reducerea numarului de spectatori."In urmatoarele saptamani, veti vedea discutii importante si intense cu privire la diferitele scenarii" destinate "garantarii unui mediu sigur pentru toate persoanele implicate in competitia din vara viitoare", a spus atunci seful CIO."Nu este usor, dar desigur se studiaza distantarea sociala", afirma el, in conditiile in care Jocurile vor reuni 11.000 de sportivi din 206 tari, insotiti de cel putin 5.000 de oficiali si antrenori, 20.000 de reprezentanti ai mass-media si 60.000 de voluntari.Dar "este prea devreme pentru a da un raspuns concret privind scenariul final", "prea devreme pentru a stabili un termen limita", insista Thomas Bach, care considera ca doi parametri cruciali in acest sens sunt "dezvoltarea testelor rapide" si posibile "vaccinuri" impotriva Covid-19.In ceea ce priveste testele rapide de depistare a coronavirusului, "putem fi de un optimism prudent, conform informatiilor noastre si a contactelor pe care le avem cu experti, Organizatia Mondiala a Sanatatii, dar si cu companii farmaceutice", a explicat responsabilul german.