Focar de coronavirus la loturile nationale de judo ale Romaniei

"Din loturile masculine care se pregatesc la Poiana Brasov, seniori si tineret, 16 sportivi au fost depistati pozitiv si 3 membri ai staff-ului tehnic. In plus, la Cluj-Napoca, unde se pregateste lotul feminin, a fost depistata o sportiva, Elena Stere, care se afla in izolare. Nu stim de unde a aparut, pentru ca si eu sunt confirmat cu COVID, desi nu am luat legatura cu ei, am lucrat doar de acasa. In plus, la testele de acum doua saptamani, toti au iesit negativ", a declarat Eduard Zgorcea.Toti membrii loturilor masculine si feminine au repetat testele la o clinica privata si se asteapta rezultatele, a mai spus oficialul FRJ.Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa , s-a aratat surprins de cazurile aparute in loturile nationale si si-a exprimat ingrijorarea pentru secretarul general al federatiei, Gheorghe Savu , depistat pozitiv si care se afla internat in spital.