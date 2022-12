Super finala de K1 in Romania: Mari surprize la Bucuresti

Fanii care participa vineri dupa-amiaza la cantarul oficial al sportivilor din K-1 de la Baneasa Shopping City pot cumpara bilete pentru finala circuitului Superkombat de sambata la jumatate de pret. Pe langa sportivi din 10 tari, va fi prezent in premiera si proprietarul K-1, sud-coreeanul Mike Kim, care a venit special la Bucuresti pentru gala organizata la Sala Polivalenta.

Cei 14 sportivi care vor lupta in cea mai mare gala de K-1 a anului se vor vedea pentru ultima oara inaintea meciului direct, la cantarul oficial organizat vineri, de la ora 16:00, la Grand Cinema Digiplex din cadrul Baneasa Shopping City.

Timp de doua ore, atat cat dureaza evenimentul, fanii K-1 au sansa de a cumpara bilete la jumatate de pret pentru a-i vedea sambata in ring pe Mighty Mo, Raul Catinas, Hesdy Gerges, Sebastian Ciobanu sau Benjamin Adegbuyi. Astfel, in loc de 50 de lei cat costa cel mai ieftin bilet, acestia vor plati numai 25 de lei, echivalentul a 6 euro, de 10 ori mai putin decat la galele de profil din Europa.

"Deoarece mai sunt cateva zile pana la Craciun, am decis sa le facem o surpriza fanilor, iar cei care vor veni la cantarul oficial au o reducere de 50% din pretul initial al biletului. Vom avea si un invitat special, in persoana domnului Kim, nimeni altul decat proprietarul K-1, care se afla pentru prima data in Romania", a declarat presedintele Superkombat, Eduard Irimia.

Cel mai mare eveniment de K-1 al anului va avea loc sambata, de la ora 22:00, la Sala Polivalenta din Capitala, si va fi transmis in direct la nivel global in 80 de tari prin intermediul Eurosport, dar si in sistem pay-per-view in tari precum Japonia, China si SUA.

Conform cotelor oferite de casa de pariuri Stanleybet, Raul Catinas este singurul dintre romani care porneste ca favorit in gala pentru a-l invinge pe veteranul K-1 Mighty Mo, in timp ce Sebastian Ciobanu si Benjamin Adegbuy sunt vazuti ca si challengeri in meciurile din semifinalele piramidei.

SUPERKOMBAT® WGP 2012 Final - Fight card:

1. K-1® Super Fight (+96kg, 3x3 min)

Ibrahim Aarab (Moroc) vs. Daniel Sam (Marea Britanie)

2. SUPERKOMBAT® Semifinala 1 (+96kg, 3x3 min)

Pavel Zhuravlev (Ucraina) vs. Benjamin Adegbuyi (Romania)

3. SUPERKOMBAT® Semifinala 2 (+96kg, 3x3 min)

Ismael Londt (Surinam) vs. Sebastian Ciobanu (Romania)

4. SUPERKOMBAT® Meci rezerva (+96kg, 3x3 min)

Freddy Kemayo (Franta) vs. Sergei Lascenko (Ucraina)

5. K-1® Super Fight (+96kg, 3x3 min)

Carter Williams (SUA) vs. Hesdy Gerges (Egipt)

6. K-1® Super Fight (-95kg, 3x3 min)

Arnold Oborotov (Lituania) vs. Andrei Stoica (Romania)

7. K-1® Super Fight (+96kg, 3x3 min)

Mighty Mo (Samoa) vs. Raul Catinas (Romania)

8. SUPERKOMBAT® Finala (+96kg, 3x3 min)

Castigator semifinala 1 vs. Castigator semifinala 2

