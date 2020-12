Romanul Benny Adegbuyi l-a batut mar pe marele Badr Hari. Luptatorul nostru i-a spart nasul marocanului si a castigat prin KO

Romanul Benny Adegbuyi a reusit victoria carierei, dupa ce l-a spulberat pe marocanul Badr Hari, in main-event-ul galei Glory 76, desfasurat sambata, la Rotterdam.Benny Adegbuyi a rasturanat toate calculele hartiei si in runda decisiva a reusit o lovitura necrutatoare care i-a spart nasul lui Badr Hari.Romanul a castigat prin KO tehnic si astfel a obtinut cea mai importanta victorie din viata sa.Benny Adegbuyi a fost si el trimis la podea in runda a doua de marocan, insa s-a ridicat si a continuat lupta."Ma simt incredibil. A fost o performanta fantastica, pe alocuri dramatica.Ma asteptam ca va incepe rapid, e un luptator senzational. Sunt dur ca naiba.Stiam ca daca imi voi mentine strategia, voi aduce durerea de care va vorbeam.Il respect, dar asta se intampla daca a acceptat sa intre in ring cu mine.Multumesc, Romania", a spus luptatorul roman la finalul luptei.