Cote pariuri Roland Garros: Cum arata lupta pentru marele trofeu

Cote pariuri Roland Garros: Simona Halep, principala favorita

Va fi cea de-a 124-a editie a Openului Frantei si prima la care arena centrala Phillipe Chatrier dispune de un acoperis retractabil.Anul trecut, competitia masculina a fost castigata de Rafael Nadal, dupa o finala cu austriacul Dominic Thiem, in timp ce la feminin s-a impus Ashleigh Barty, care a invins-o usor in ultimul act pe surprinzatoarea Marketa Vondrousova.Cum tenismena de la Antipozi a decis sa nu ia parte la editia din acest an, mare favorita la castigarea turneului a devenit Simona Halep, dupa cum observam daca aruncam o privire peste oferta de pariuri Roland Garros de la agentia Unibet.