Dupa Eurobasket 2017, Romania a mai primit organizarea unui Campionat European

Federatia Romana de Lupte a fost anuntata oficial, printr-o adresa a Federatiei Europene de Lupte (UWW-Europe), ca a primit organizarea la Bucuresti a Campionatelor Europene de seniori din 2019.

"Gandim si privim in viitor! Astazi am primit hartia oficiala din partea UWW pentru organizarea Campionatului European de seniori din 2019 la Bucuresti. Vreau sa le multumesc pentru sprijin tuturor acelora care au crezut in mine, echipa mea si in luptele romanesti, vreau sa ii felicit si sa le multumesc totodata si sportivilor, sportivelor, antrenorilor, staff-ului medical, care in ultima perioada au reusit perfomante deosebite si ne-au plasat din nou in prim planul luptelor mondiale si sportului din Romania. Toate aceste performante deosebite si realizari manageriale nu erau posibile daca nu lucram in echipa, faptul ca toata suflarea luptelor romanesti a inteles acest lucru, a facut ca FRL sa fie o institutie respectata si performanta", a scris presedintele FRL, Razvan Pircalabu pe pagina de Facebook.

Initial, Bucurestiul trebuia sa organizeze Campionatele Europene de seniori din 2018, insa forul continental a decis ca gazda editiei de anul viitor sa fie orasul Kaspisk din Rusia.