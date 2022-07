New York Times dezvaluie motivul pentru care Conor McGregor s-a retras neasteptat

Irlandezul Conor McGregor, starul artelor martiale mixte (MMA), care si-a anuntat luni retragerea din activitate, a fost arestat in luna ianuarie, in tara sa, pentru agresiune sexuala, informeaza New York Times, citat de AFP.

Conform cotidianului american, care se bazeaza pe patru surse apropiate de acest dosar, McGregor (30 ani) nu a fost inculpat in mod oficial.

El a fost audiat si pus in libertate, in timp ce politia irlandeza isi continua ancheta asupra derularii faptelor, care au avut loc in decembrie 2018, intr-un hotel din Dublin.

O purtatoare de cuvant al lui McGregor, Karen J.Kessler, a declarat pentru New York Times ca "aceasta istorie circula de un anumit timp si nu exista niciun motiv sa se vorbeasca despre ea in acest moment", iar "legarea ei de anuntului facut de Conor (privind retragerea sa) este complet eronata".

Luni, Conor McGregor, unul dintre starurile UFC (Ultimate Fighting Championship), principalul organizator de lupte MMA, a anuntat ca pune capat carierei sale sportive.

"Am decis sa ma retrag astazi din sportul cunoscut sub numele de arte martiale mixte. Le doresc tuturor vechilor meci colegi sa mearga cat mai departe in competitiile lor viitoare", a scris McGregor pe contul sau de Twitter.

Acest anunt a fost primit cu destul de mult scepticism de catre amatorii de MMA, care nu au uitat ca McGregor si-a mai anuntat retragerea si in 2016, dupa care a revenit.

Conor McGregor, supranumit "The Notorius", a detinut titlul UFC la categoria pana, intre 2015 si 2016, iar apoi pe cel de la categoria usoara, din 2016 pana in 2016.

Insa el si-a castigat celebritatea la nivel mondial in special dupa participarea la controversatul meci de box impotriva pugilistului american Floyd Mayweather, in august 2017 la Las Vegas.

Irlandezul, spectaculos si provocator, a primit peste 30 milioane de dolari pentru acest meci, pe care l-a pierdut prin KO tehnic in repriza a zecea.

De atunci, McGregor a revenit in octogon, ringul MMA, unde a fost invins de rusul Habib Nurmagomedov, suferind al patrulea esec din cariera sa in artele martiale mixte, in care a obtinut in total 21 de victorii.

In ultimul an, Conor McGregor a avut probleme cu justitia americana, in doua randuri. In aprilie 2018, irlandezul a ranit doi luptatori la New York, dupa o conferinta de presa a lui Nurmagomedov, la care UFC nu l-a invitat. El a pledat vinovat la acuzatia de tulburare a ordinii publice, evitand astfel sa ajunga in spatele gratiilor, fiind condamnat la munca in folosul comunitatii.

La inceputul lunii martie, el a fost din nou retinut, de aceasta data la Miami (Florida), dupa un incident in fata unui club de noapte. Irlandezul a fost acuzat de aceasta data de furtul si distrugerea unui telefon mobil care apartinea unui barbat ce dorea sa-l fotografieze. McGregor a fost pus in libertate dupa plata unei cautiuni in valoare de 12.500 dolari.

