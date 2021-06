Prima victorie romaneasca in UFC. Brasoveanul Negumereanu l-a batut pe un bosniac dupa o lupta pe viata si pe moarte VIDEO DRAMATIC

Negumereanu l-a batut pe un american nascut in Bosnia, Aleksa Camur, in cadrul unei gale disputate in SUA, la Las Vegas.Luptatorul roman a castigat la puncte batalia dupa un meci de trei reprize.Nascut la Brasov, Nicolae Negumereanu are 26 de ani si a intrat in 2016 in circuitul MMA, unde are 10 meciuri: 9 victorii si o infrangere.Prima partida in UFC a avut-o in 2019, cand a pierdut in fata lui Saparbek Safarov.Doua romance au mai luptat in galele UFC, Cristina Stanciu si Diana Belbita, de cate doua ori, dar de fiecare data au pierdut.Sursa video: Youtube / Blitz Mama