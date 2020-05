"Printesa razboinica" explica de ce a dat Romania pe Canada: Lumea sa nu ma mai judece

Ziare.

com

"Printesa razboinica" spune ca nu intelege criticile oamenilor din Romania si ca a preferat sa reprezinte Canada deoarece aceasta tara i-a oferit sansa sa lupte in UFC."As prefera ca lumea sa nu ma mai judece pentru alegerile pe care le fac, pentru ca nu sunt singurul luptator care a plecat din Romania si a venit in Canada. Despre Canada as putea spune ca e tara in care m-am regasit. Un singur lucru as putea spune ca nu-mi place in Canada e ca e frig", a afirmat Belbita pentru Antena Sport Diana Belbita se pregateste de o noua lupta, mai ales ca circuitul UFC a fost reluat. Ea se pregateste deja in orasul canadian Hamilton."Recunosc, am zile in care asa dormi toata ziua, asa ca ii invidiez pe toti astia care stau acasa in timpul carantinei, gatesc tot felul de bunatati, pot sa doarma, sa se odihneasca. Asa ca daca altii vor iesi grasi din carantina, nu o sa fie cazul meu. Eu o sa fiu din ce in ce mai slaba", a mai spus Diana Belbita.Diana Belbita a devenit luptatoare profesionista in 2014, fiind multipla campioana nationala, europeana si mondiala la Kempo si kickboxing C.S.