S-a batut in luptele de strada in Daghestan, apoi a fost zeu in UFC. Povestea lui Khabib Nurmagomedov

La fel ca majoritatea copiilor din Daghestan, Khabib a inceput luptele de la o varsta frageda. La varsta de sase ani a inceput antrenamentele sub comanda tatalui sau, la parterul casei natale transformata in sala de sport.In tinerete, Khabib obisnuia sa participe la luptele de strada, frecvente in Daghestan. Acolo a invatat increderea in fortele proprii si puterea de a depasi noi limite.El a debutat in MMA in 2008,cand a obtinut patru victorii in mai putin de o luna, trei dintre ele chiar intr-o singura noapte.In 2012 are loc prima lupta din galele UFC, unde are 29 de victorii si nicio infrangere.Pentru luptele din UFC, Khabib Nurmagomedov a strans o avere impresionanta. Pentru victoria cu Conor McGregor, rusul a fost decorat chiar si de presedintele Vladimir Putin SURSA FOTO: www.sportekz.com / Castigurile lui Khabib in UFCKhabib a fost antrenat de tatal sau, Abdulmanap Nurmagomedov, un fost luptator din armata rusa, decedat in aceasta vara din cauza infectiei cu virusului COVID 19.Khabib este si un fan infocat al echipei Anzhi Makhachkala, ajunsa insa in liga a treia din Rusia, din cauza problemelor financiare.