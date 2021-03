VIDEO Imaginile cu scandalul dintre tatal Catalinei Ponor si doi politisti. Conflictul s-a lasat cu retineri si plangeri pentru abuz

Dupa acest incident, Florin Barbascu are acum dosar penal pentru ultraj.Totul s-a petrescut sambata, 6 martie 2021, atunci cand tatal Catalinei Popnor mergea spre sala de fitness din Constanta pe care o administreaza.El a intrat cu masina pe o strada cu sens interzis, lucru ce a dus la legitimarea sa de catre doi politisti.Din imagini se vede cum Florin Barbascu le arata un act de identitate pe telefon si ii invita pe cei doi oameni de la Politia Locala in interiorul salii de fitness pentru a le arata documentele in original.Ei au refuzat si de aici a degenerat totul.Pana la urma, tatal Catalinei Ponor a fost retinut si plasat in control judiciar.Florin Barbascu este cercetat pentru ultraj, dar si el ar fi facut plangere impotriva politistilor pentru abuz.SURSA VIDEO: Youtube / Prosport. Replica de ConstantaCITESTE SI: