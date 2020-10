Viorel Simion a pierdut meciul cu Berincik. Romanul a abandonat dupa runda a saptea

Simion a fost numarat in rundele 6 si 7. In runda a saptea, pugilistul roman a primit avertisment pentru ca nu avea legate bine manusile. La finalul rundei, Viorel Simion a spus ca nu va mai continua."Am decis sa opresc meciul dupa repriza a 7-a, punand inainte de toate sanatatea acestui extraordinar boxer, Viorel Simion! Multumesc tuturor pentru suport", a explicat Rudel Obreja pe Facebook Viorel Simion a revenit in ring dupa o absenta de aproape 18 luni.