21 de alergatori morti in timpul unui maraton montan. Sportivii au fost fara aparare in fata unei furtuni extrem de violente

Tragedia a avut loc in in nord-vestul Chinei, a anuntat agentia Xinhua, citata duminica, 23 mai, de AFP."O vremea extrema rea s-a abatut asupra regiunii in timpul cursei", care a avut loc in situl natural al Padurii de Piatra de pe valea Fluviului Galben, in apropierea orasului Baiyin, provincia Gansu, potrivit agentiei."Duminica la orele 03.00, 16 persoane au fost gasite moarte si sunt in desfasurare operatiuni pentru a gasi cele cinci persoane disparute", a adaugat sursa, precizand ca intrecerea a fost oprita.La randul sau, Ziarul poporului a furnizat un bilant usor diferit, raportand 15 morti, sase disparuti si 151 de alergatori "evacuati in siguranta" sub "ploi torentiale".In dupa-amiaza zilei de duminica, agentia de presa de stat din China a revenit cu bilantul oficial: la capatul unei operatiuni de salvare care a durat 24 de ore si la care au participat peste 1.200 de oameni au fost recuperate 21 de cadavre ale unor alergatori.Padurea de Piatra a Fluviului Galben este un sit natural renumit pentru formatiunile sale stancoase spectaculoase vechi de patru miliarde de ani si frecvent folosit ca decor pentru filme sau emisiuni de televiziune in China.Situl este situat in provincia Gansu, una dintre cele mai sarace regiuni din China, care se invecineaza cu provincia Xinjiang si cu Mongolia, potrivit AFP.