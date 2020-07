Maratonul de la Paris a fost amanat a doua oara din cauza coronavirusului

De asemenea, semimaratonul din capitala franceza, amanat la randul sau din martie pana in septembrie, va avea loc acum pe 18 octombrie.Cursa de 42,195 km din capitala franceza, cu startul pe Champs Elysee si finisul programat in Porte Dauphine, a adunat anul trecut circa 49.000 de alergatori din intreaga lume.Maratonul de la Paris a avut in istoria sa doua castigatoare din Romania, la feminin: Alina Tecuta (1996) si Cristina Costea (1999).Intr-un an foarte complicat pentru sport, din cauza pandemiei de coronavirus, doua dintre cursele de traditie din circuitul mondial de maraton , cele de la Berlin (prevazuta in septembrie) si New York (care urma sa aiba loc in noiembrie) si-au anulat la sfarsitul lunii trecute editiile 2020.Aceste anulari au venit dupa ce responsabilul celui mai vechi maraton din lume, cel de la Boston, a fost amanat din aprilie pana in septembrie, inainte de a fi anulat, pentru prima oara in istoria sa de 124 ani.In acest moment, alergatorii spera in continuare sa poata concura in cursele de maraton de la Londra (amanata din aprilie pana pe 4 octombrie) si Chicago (mentinuta pe 11 octombrie), precum si in cea de la Paris.