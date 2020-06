Campionatul Mondial de MotoGP va incepe la 19 iulie, la Jerez. Editia 2020 va avea cel putin 13 curse

Ziare.

Programul prevede curse la Jerez (Spania, in 19 si 26 iulie), la Brno (Cehia, 9 august), alte doua grand-prix-uri la Spielberg (Austria, 16 si 23 august), doua la Misano (Italia, 13 si 20 septembrie), la Barcelona (Spania, 27 septembrie), la Le Mans (Franta, 11 octombrie), alte doua pe circuitul din Aragon (Spania, 18 si 25 octombrie) si alte doua la Valencia (tot Spania, 8 si 15 noiembrie).Mai pot fi organizate inca patru curse, in afara Europei, in SUA, Argentina, Thailanda si Malaysia, dar acestea nu au datele fixate, deocamdata.Campionatul nu ar trebui sa se termine mai tarziu de 13 decembrie, au mai precizat organizatorii.Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a Campionatului Mondial de MotoGP, programata la 8 martie, pe circuitul Losail, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus.Totusi, cursele de Moto2 si Moto3, clasele "anticamera", au avut loc, dar apoi nicio intrecere de motociclism viteza nu s-a mai desfasurat.