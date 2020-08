Primul caz pozitiv cu noul coronavirus in paddock-ul MotoCP

Persoana pozitiva, prima din paddock-ul MotoGP, este asimptomatica."In urma rezultatului pozitiv primit sambata, persoana a fost imediat informata si izolata in hotelul sau. Un nou test a fost efectuat pentru a confirma rezultatul. Acest al doilea test a fost de asemenea pozitiv si, prin urmare, membrul personalului si toate contactele sale apropiate vor ramane izolate. Ca o masura de precautie, organizatorii au luat decizia de a testa toate persoanele in contact secundar cu individul si toate rezultatele au fost negative", a aratat Dorna Sports, intr-un comunicat.Sambata, in calificari, francezul Johann Zarco (Reale Avintia Ducati) a ocupat prima pozitie, in fata compatriotului sau Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), clasat al doilea.