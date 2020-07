Spaniolul Albert Arenas (KTM), invingator in Marele Premiu al Spaniei la clasa Moto

Cronometrat in 39 min 26 sec 256/1000, Albert Arenas a fost urmat de japonezul Ai Ogura ( Honda ), la 340/1000, si italianul Tony Arbolino (Honda), la 369/1000.Arenas a obtinut astfel a doua sa victorie consecutiva, dupa cea obtinuta in prima jumatate a lui martie in MP al Qatarului, inainte de intreruperea competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus. Spaniolul este pe primul loc in clasamentul campionatului, cu 50 de puncte.