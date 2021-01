Motociclistul Pierre Cherpin a murit, dupa un accident teribil la Raliul Dakar

Pierre Cherpin a suferit accidentul la kilometrul 178

Cherpin a decedat in timpul transferului cu un avion medical de la Jeddah in Franta.Duminica, Pierre Cherpin a suferit accidentul la kilometrul 178, iar in momentul in care medicii au ajuns la el cu elicopterul, motociclistul era inconstient. Cherpin a fost transportat la spitalul Sakaka si operat de urgenta la sectia de neurochirurgie. De atunci, Cherpin era in coma indusa. Francezul a fost transportat de la Sakaka la spitalul din Jeddah, de la care urma sa fie transferat la spitalul din Lille Pierre Cherpin se afla la a patra participare la Raliul Dakar.