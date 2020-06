Un multiplu campion mondial a murit

Ziare.

com

Ubbiali, care a concurat in prima editie a campionatului mondial de motociclism, in 1949, a dominat apoi categoriile 125 si 250 cmc.Al treilea cel mai de succes pilot italian de motociclism, dupa Giacomo Agostini si Valentino Rossi, Ubbiali a castigat sase titluri mondiale la 125 cmc si trei la 250 cmc.Carlo Ubbiali a obtinut 39 de victorii in cele 74 de curse la care a luat parte, dintre care 26 la 125 cmc, majoritatea pe o motocicleta MV Agusta, inainte erei producatorilor japonezi.Supranumit "Vulpea", pilotul originar din Bergamo a reusit sa se impuna si de cinci ori in celebrele curse din Insula Man.El s-a retras din activitate in 1960."Aveam zece ani cand el castiga totul si visam sa ajung ca el intr-o zi", a declarat Giacomo Agostini (77 ani), care a castigat 15 titluri de campion mondial."A fost un exemplu, un stimulent si o sursa de inspiratie pentru mine. Un adevarat punct de referinta", a concluzionat Agostini.