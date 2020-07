Investitii uriase in sportul romanesc: 180 de milioane euro vor fi alocati din bugetul statului

"Copiii care se inscriu la cluburile sportive pentru a face performanta vor primi vouchere. Vor fi 100.000 de beneficiari, iar bugetul total este de 30.000.000 de lei.Voucherul va fi de 300 de lei per copil si va viza sustinerea cheltuielilor pentru echipament.Programul va incepe in toamna. Vrem sa-i indreptam pe cei care practica sport intr-un cadru organizat.Vom acorda sprijin cluburilor private si de stat, chiar si federatiilor.Vor fi granturi de maximum 200.000 de euro. Suma toata e de 180 de milioane de euro, din bani europeni. Vorbim de investitii in terenuri de antrenament, de centre de recuperare medicala, noi tehnologi. Din estimari, numarul beneficiarilor va fi de aproximativ 1.500 de structruri sportive.Vom construi 12 complexuri sportive, 8 bazine olimpice, 5 Sali Polivante, cu o capacitate in 5.000 si 16.000 de locuri, 5 patinoare artificiale, 250 de sali de sport si 400 de baze sportive.Avem nevoie in Bucuresti de terenuri de tenis.Am demonstrat ca putem avea viitor in acest sport. Simona Halep poate fi un atu, un sprijin in a realiza aceste inveistitii. Arenele BNR sunt nefolosite si in stadiu avansat de degradare.Ele trebuie rascumparate de stat, MTS sau Primarie, de la BNR, care a facut o investitie acolo.Statul trebuie sa demareze discutiile. Arenele BNR reprezinta marea oportunitate de a avea un mic Roland Garros al Bucurestiului. Am vorbit cu premierul Orban si tin mult la acest proiect", a declarat intr-o conferinta de presa ministrul Ionut Stroe