A murit un fost mare baschetbalist din NBA

"Familia UConn Basketball deplange pierderea unui om si jucator legendar, Clifford Robinson", a notat pe Twitter echipa de baschet a Universitatii Connecticut, pentru care Robinson a jucat pana in 1989.Cauza decesului fostului baschetbalist nu a fost precizata, dar Robinson a avut mai multe probleme de sanatate in ultimii ani. In 2017, el a suferit un accident vascular cerebral, in 2018 i s-a inlaturat o tumoare de pe maxilar, iar in martie 2019 a fost operat dupa ce a fost diagnosticat cu cancer.Robinson a evoluat de-a lungul carierei la Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors si New Jersey Nets. El a fost ales pentru All-Star Game in 1994. S-a retras din activitatea sportiva in 2007.In 2014, Cliff Robinson a fost concurent in show-ul Survivor.