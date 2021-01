Un baschetbalist din NBA a cumparat o casa pentru familia lui George Floyd, barbatul de culoare mort in timpul unei retineri a politiei

Jackson, campion al NBA cu San Antonio Spurs in 2003, a explicat in cadrul podcast-ului "The Rematch", ca va continua sa aiba grija de familia celui pe care l-a numit "fratele" sau, la opt luni dupa tragicul deces al acestuia.Familia lui George Floyd "primeste multa dragoste. Nu doar din partea noastra, ci din partea oamenilor din lumea intreaga. Multi dintre prietenii mei au ajutat-o. Kyrie Irving i-a cumparat o casa, rapper-ul si producatorul Lil Wayne le-a cumparat un Mercedes , iar cantareata Barbara Streisand le-a oferit actiuni la Disney", a spus fostul jucator.Conform postului de televiziune ESPN, Kyrie Irving le-a donat banii necesari achizitionarii casei in urma cu cinci sau sase luni.Pe 25 mai 2020, George Floyd (46 ani) a decedat dupa retinerea sa, in cursul careia unul dintre politisti l-a apasat cu genunchiul pe gat timp de peste opt minute.Calvarul sau, filmat si postat pe retelele de socializare de un trecator, a generat o mare emotie, care a depasit frontierele americane si a facut ca milioane de persoane sa iasa pe strazile Statelor Unite pentru a solicita reformarea politiei si oprirea violentelor rasiale.Numeroase staruri din NBA, precum si alti sportivi, si-au exprimat furia, in timp ce Irving s-a opus reluarii iminente a sezonului, intrerupt de pandemia de coronavirus, estimand ca este momentul luptei impotriva injustitiei rasiale si nu al baschetului. Un apel care nu a fost urmat insa de colegii sai de competitie.Irving, in varsta de 28 ani, a ratat ultimele sapte meciuri ale echipei Brooklyn Nets, invocand motive personale, la care s-a adaugat si o carantina pentru incalcarea protocolului anti-Covid-19, pentru ca a participat la o petrecere fara masca, fiind amendat cu 50.000 de dolari.