Jonathan Isaac, singurul baschetbalist care a refuzat sa ingenuncheze la intonarea imnului SUA, s-a accidentat grav la genunchi

El a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate la genunchiul stang, cand mai erau noua minute din meci, si va sta departe de teren multe luni. Jucatorul a parasit arena de la Disney World din Orlando in scaun cu rotile.Pentru Isaac este vorba de o reaccidentare, dupa ce a avut probleme la acelasi genunchi, de la 1 ianuarie, si nu a evoluat sapte luni, perioada in care a pierdut 31 de partide. El era la al doilea meci de la revenire.Jonathan Isaac a fost primul jucator din NBA care a refuzat sa ingenuncheze in timpul intonarii imnului national, in semn de sustinere pentru miscarea Black Lives Matter, de cand s-a reluat, joi, campionatul nord-american.Tot vineri, antrenorul principal al formatiei San Antonio Spurs, Gregg Popovich, si secundul Becky Hammon au ramas de asemenea in picioare."Absolut, cred in Black Lives Matter. Multe au contat in decizia mea... Ingenunchearea sau purtarea unui tricou Black Lives Matter nu ajuta pentru a sprijini vietile negrilor. Toata lumea este facuta dupa chipul lui Dumnezeu si suntem cu totii departe de a fi la inaltimea gloriei lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi face lucruri pe care nu ar trebui sa le faca si spune lucruri pe care nu ar trebui sa le spuna... Cand te uiti in jurul tau, rasismul nu este singurul lucru care ne chinuieste societatea, care ne chinuieste natiunea, care ne chinuieste lumea. Pentru mine, vietile negrilor sunt sustinute prin Evanghelie, toate vietile sunt sustinute prin Evanghelie", a spus Isaac, un crestin practicant care predica uneori intr-o biserica non-confesionala din Orlando.