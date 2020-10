Jucatorii lui Lakers vor evolua in tricourile dedicate lui Kobe Bryant, in finala NBA

Lakers, care conduce cu 3-1 la victorii in duelul cu Heat, mai are nevoie de un singur succes pentru a egala recordul de 17 titluri NBA, detinut de formatia Boston Celtics, pe care va avea ocazia sa-l obtina vineri seara.LeBron James si colegii sai vor evolua in partida a cincea intr-un echipament de culoare neagra cu auriu, dedicat lui "Black Mamba", supranumele lui Kobe Bryant, care si-a pierdut viata la inceputul acestui an, intr-un accident de elicopter.Jucatorii gruparii din Los Angeles intentionau initial sa utilizeze echipamentul respectiv in cel de-al saptelea meci al finalei, dar au decis sa-l foloseasca in jocul de vineri seara, in conditiile in care mai au nevoie de o singura victorie care sa le asigure titlul."Inseamna ceva mai mult decat un echipament. Reprezinta o persoana care a oferit timp de 20 de ani acestei francize sangele sau, sudoare si lacrimi, dedicandu-se profesiei sale, atat pe parchet cat si in afara acestuia, pentru a face ca franciza sa fie mandra de el si viceversa", a declarat LeBron James, actualul lider al lui Lakers.Kobe Bryant a fost unul dintre cei mai mari jucatori ai generatie sale, cucerind cinci titluri de campion al NBA in cele doua decenii in care a aparat culorile lui Lakers. El a decedat impreuna cu fiica sa Gianna si alte sapte persoane, intr-un accident de elicopter produs in luna ianuarie, in apropiere de Los Angeles.