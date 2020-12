Zi trista pentru lumea baschetului. Un campion din NBA a murit

"Familia Celtics deplange pierderea lui K.C. Jones, a carui cariera si viata au fost remarcabile. El a demonstrat ca poti fi si un concurent aprig, dar si un domn in toate sensurile", a anuntat Boston Celtics.Jones a fost si medaliat olimpic cu aur cu nationala SUA in 1956, iar in 1989 a fost inclus in Hall of Fame. El a castigat de opt ori consecutiv titlul de campion al NBA in perioada 1959 - 1966.Ca antrenor, el are doua titluri cu Celtics in 1984 si 1986, si alte doua ca antrenor secund in 1972 (cu Lakers) si 1981 (cu Boston). Jones a castigat si campionatul NCAA cu Universitatea din San Francisco, in 1955 si 1956.