Formatia californiana s-a impus cu scorul general de 4-1, in fata celor de la Houston Rockets.Cu LeBron James in forma, 29 de puncte, 11 recuperari si 7 pase decisive, Lakers a castigat, cu 119-96, meciul al cincilea al semifinalei, disputat in bula de la Orlando.In cealalta semifinala se intalnesc Los Angeles Clippers si Denver Nuggets, scorul general fiind 3-2.Boston Celtics si Miami Heat vor juca finala Conferintei de Est.