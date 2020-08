Mai multi jucatori din NBA au boicotat meciurile din play-off in semn de protest fata de impuscarea afro-americanului Jacob Blake

Inaintea meciului care i-ar fi putut califica in semifinalele Conferintei de Est, baschetbalistii de la Milwaukee Bucks au ramas la vestiare, in timp ce jucatorii de la Orlando Magic erau pe teren, la incalzire. Dupa un timp, si acestia din urma au revenit la vestiare.Potrivit lequipe.fr, gestul este un protest dupa o actiune disproportionata a politiei din Wisconsin, statul in care joaca Bucks, in urma careia un barbat de culoare de 29 de ani a fost impuscat de sapte ori in spate in timp ce era neinarmat si incerca sa paraseasca scena unei lupte intre doua femei pe care le despartise.Blake va ramane, probabil, paralizat pe viata. Interventia politiei a fost filmata, gloantele lovindu-l pe barbat in spate, in timp ce incerca sa se urce in masina lui, unde, potrivit avocatului acestuia, erau trei dintre copiii sai, baieti cu varstele de trei, cinci si opt ani.Boicotul jucatorilor de la Milwaukee Bucks urma sa fie repetat si de alte echipe, astfel ca NBA a decis sa amane toate partidele de miercuri, Milwaukee - Orlando, Houston - Oklahoma City si Los Angeles Lakers - Portland."Tinand cont de decizia jucatorilor echipei Milwaukee Bucks de a nu disputa al cincilea lor meci impotriva formatiei Orlando Magic, aceasta intalnire si celelalte doua, dintre Houston Rockets si Oklahoma City Thunder, precum si intre Los Angeles Lakers si Portland Trail Blazers au fost amanate", a precizat liga nord-americana de baschet , fara a preciza data reprogramarii partidelor.Sindicatul arbitrilor NBA si-a anuntat "solidaritatea cu decizia jucatorilor de a boicota meciurile din aceasta seara (n.r. - miercuri) pentru a protesta fata de uciderea nejustificata si continua a barbatilor si femeilor de culoare de catre fortele de ordine."In tara noastra exista probleme mai mari decat baschetul si speram ca acestea vor inspira schimbarea", a precizat sindicatul, potrivit lefigaro.fr.In aceste conditii, restul sezonului NBA, reluat la finalul lunii iulie, in "bula" de la Disney World din Orlando, dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, ar putea fi oprit definitiv.Cazul lui Blake vine dupa cel al lui George Floyd, un alt afro-american, ucis, la 25 mai, la Minneapolis, de un politist alb care si-a tinut genunchiul pe gatul victimei aproape noua minute.