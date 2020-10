Miami Heat a invins Los Angeles Lakers, in meciul 5 al finalei NBA

LeBron James, Anthony Davis si coechipierii lor aveau sansa de obtine titlul NBA, in cazul unei victorii.Lakers conduce cu scorul general de 3-2, iar meciul sase al finalei va avea loc in noaptea de duminica spre luni.Miami Heat are trei titluri in NBA, in timp ce Lakers a castigat de 16 ori campionatul nord-american de baschet.