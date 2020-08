Milwaukee Bucks, liderul Conferintei Est, la o noua victorie

Grecul Giannis Antetokounmpo, favorit si in acest sezon la obtinerea trofeului MVP, a marcat 36 de puncte pentru invingatori, avand 15 recuperari si 7 pase decisive.Liga nord-americana de baschet anunta joi ca nu s-a inregistrat niciun caz pozitiv in randul jucatorilor la ultimul val de teste Covid-19, cu o zi inaintea reluarii sezonului, in complexul securizat Disney World din Orlando (Florida).Jucatorii au intrat in carantina in bula securizata de la Disney World la inceputul lunii, pentru a pregati reluarea sezonului NBA, suspendat in luna martie.Meciurile se desfasoara fara spectatori, iar jucatorii nu vor putea parasi bulele pe durata perioadei in care sunt angrenati in competitie.Sezonul s-a reluat pe 30 iulie la Orlando. Calendarul prevede pana la sapte meciuri pe zi, pe trei terenuri diferite la Disney World. Doar 22 de echipe, din 30, vor disputa in prima faza cate opt meciuri din sezonul regulat fiecare, inaintea unor baraje eventuale pentru locul 8 din fiecare conferinta, ultimul loc calificativ pentru faza play-off.Faza play-off se va desfasura apoi de maniera clasica, dupa sistemul cel mai bun din sapte partide, incepand cu 17 august, iar finala NBA va avea loc cel mai tarziu pe 13 octombrie.Alte rezultate de vineri seara au fost:Dallas Mavericks - Houston Rockets 149-153 (dupa prelungiri)San Antonio Spurs - Sacramento Kings 129-120Portland Trailblazers - Memphis Grizzlies 14-135 (dupa prelungiri)Washington Bullets - Phoenix Suns 112-125Brooklyn Nets - Orlando Magic 118-128In clasamentul Conferintei Est conduce Milwaukee Bucks, urmata de Toronto Raptors si Boston Celtics, iar in Conferinta Vest, lider este Los Angeles Lakers, urmata de Los Angeles Clippers si Denver Nuggets.