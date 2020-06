NBA: Antrenorul echipei Denver Nuggets spune ca a avut coronavirus in martie

Ziare.

"In jurul datei de 20 martie am inceput sa nu ma simt bine si am inceput discutiile cu doctorii echipei pentru a vedea daca pot fi testat. Din nefericire, in acel moment nu exista posibilitatea testarii, astfel ca am aflat rezultatul dupa ce a trecut totul. Am reusit sa fac un test de anticorpi in weekend-ul cu Memorial Day. Si doctoral m-a sunat si mi-a spus: "Ai fost testat pozitiv". Imi place sa spun ca am avut coronavirus si i-am dat un sut in fund. Am supravietuit, slava Domnului", a explicat Malone la postul CBS Denver 4.Denver Nuggets se numara printre echipele care vor relua sezonul NBA in Florida. "Sper sa va fi un mediu sigur si ca putem limita numarul de oameni care se infecteaza", a afirmat Michael Malone.