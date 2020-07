Un baschetbalist din NBA doneaza un milion de dolari in lupta impotriva rasismului

"Sunt mandru sa anunt ca fiecare cent pe care il voi castiga in timpul acestor opt meciuri (n.r. - aproape 900.000 de euro) va fi donat direct asociatiilor Black Lives Matter Australia, Black Deaths in Custody si unei campanii numite We Got You, care are ca scop sa puna capat rasismului in sport, in Australia", a spus Mills, intr-un videoclip pe retelele de socializare.Baschetbalistul in varsta de 31 de ani, campion in 2014, este unul dintre jucatorii care doresc sa sprijine miscarea anti-rasism, desi se afla in izolare, la fel ca toti jucatorii si membrii celor 22 de cluburi care vor participa la sfarsitul sezonului, intr-o "bula" din Orlando.Jucatorii NBA au inceput sa ajunga, miercuri, la Orlando (Florida), in vederea cantonamentelor centralizate inaintea reluarii campionatului, la 30 iulie, in "bula" Disney World, in ciuda unui context marcat de reaparitia raspandirii noului coronavirus in Florida.