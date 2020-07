Campiona mondiala la patinaj-viteza, decedata la 27 de ani

Sportiva suferea de o maladie auto-imuna, care i-a provocat mai multe hemoragii interne, in special la creier. Ea era internata din 25 iunie la sectia de terapie intensiva a spitalului din Perpignan (Franta), dupa ce a inceput sa se simta rau in timpul unui antrenament.Van Ruijven a fost plasata in coma artificiala si, in ciuda mai multor interventii chirurgicale, starea sa de sanatate a continuat sa se deterioreze."In ultimele zile au aparut noi complicatii, care pareau initial sa fie sub controlul medicilor. Insa, vestea rea a venit vineri dimineata, recuperarea sa nemaifiind posibila. Lara a murit in cursul serii, in prezenta apropiatilor sai", a precizat KNSB intr-un comunicat.Medaliata cu bronz la stafeta 3.000 m cu ocazia Jocurilor Olimpice editia 2018 de la PyeongChang, Lara van Ruijven a devenit anul trecut, la Sofia, prima olandeza care a cucerit un titlu mondial feminin in proba de 500 m.