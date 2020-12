Chinurile prin care a trecut o campioana mondiala din cauza COVID - 19. "Am avut plamanii foarte afectati"

"Toamna am suferit o accidentare din cauza careia nu m-am putut antrena o luna. Am petrecut mult timp in spital inainte sa incep sa ma simt bine. Insa imediat dupa ce mi-am reluat antrenamentele normale, m-am infectat.Nu m-am antrenat in noiembrie si la inceputul lui decembrie din cauza bolii. Am fost spitalizata pentru ca plamanii mei erau foarte afectati. Acum ma simt mai bine, dar am revenit pe gheata abia in 8 decembrie", a spus spirtiva.Medvedeva a castigat titlul mondial la patinaj artistic in 2016 si in 2017, iar in 2019 a obtinut bronzul mondial. La Campionatul European, ea a urcat pe prima treapta a podiumului in 2016 si in 2017, iar in 2018 a obtinut argintul.Evghenia Medvedeva a participat si la Jocurile Olimpice in 2018, ea obtinand medalia de argint.