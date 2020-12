Ultimele zile ale Calendarului Adevent, dar multe alte super oferte la Unibet

Stim ca te-ai obisnuit cu aceste surprize care vor continua pana in ziua de Craciun inclusiv, insa la Unibet gasesti multe alte super promotii dincolo de Calendarul Advent , deci chiar si dupa 25 decembrie. In plus, poti pasi in anul 2021 cu super premii la noile campanii promotionale, pentru pasionatii de sloturi si nu numai! Unibet este unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc online la nivel global, iar in Romania a devenit extrem de popular pe de o parte pentru calitatea si varietatea ofertei de joc, iar pe de alta parte datorita promotiilor extra care tin mereu conectati pasionatii de pariuri sportive, poker, bingo si desigur cazino online.Turneul Lucky Spin Play'n GO se lanseaza pe 25 decembrie si vine cu premii totale de 150.000 RON acordate cash, fara conditii de rulaj, jucatorilor care reusesc sa prinda cele mai mari castiguri egalizate in urma unei singure rotiri. Rise of Olympus, Troll Hunters 2, Rich Wilde and the Tome of Madness, Moon Princess, Sticky Joker si Reactoonz sunt cele 6 jocuri incluse in aceasta campanie promotionala.Sunt astfel in prim-plan cele 6 super sloturi de la Play'n GO. Jocul la aceste sloturi populare poate aduce premiile grozave din Turneul Lucky Spin Play'n GO! Vestea buna este ca turneul trece granita dintre ani, dureaza pana pe 5 ianuarie 2021 si ofera jucatorilor sanse egale la premii (formula de calcul a punctajului face sa nu conteze daca joci pe 1, 10 sau 100 RON/rotire).Pasionatii de sloturi online au si o alta oferta dedicata: turneele Pragmatic Play Lucky Spin, doar la Unibet, sub forma de turnee saptamanale organizate pana pe 13 ianuarie 2021. Este simplu sa te bucuri de extra premii in jocuri super populare precum Santa, Wolf Gold, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen, John Hunter and the Book of Tut, Pirate Gold, The Dog House sau Sweet Bonanza.Te inregistrezi, joci de minim 2.50 RON/rotire la sloturile Pragmatic Play eligibile pentru campanie si ai acces la mega premii - 400.000 RON cash in fiecare saptamana, fond total de premiere. La turneul saptamanal Lucky spin sunt premii de 175.000 RON, dar nu uita de Premiile aleatorii zilnice, unde ai pana la 5.000 RON cash. Hai pe website in Unibet Casino si vezi toate detaliile pentru a beneficia de cea mai cool distractie online din aceasta perioada de vacanta!Multe alte variante de divertisment cu extra beneficii gasesti explorand platforma unibet.ro! Nu uita si de pariurile sportive online, caci in Premier League si La Liga se joaca inclusiv in perioada de Craciun - Revelion. Ai acces la o multime de optiuni la cote avantajoase!