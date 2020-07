Usain Bolt spune ca este mai greu sa fie proaspat tata decat sa stabileasca un record mondial: "In prima saptamana mi-era frica sa adorm"

Bolt si iubita sa Kasi Bennett au devenit parinti in mai, cand s-a nascut Olympia Lightning Bolt. Numele fetitei a fost pus de Kasi Bennett, a spus fostul sportiv, precizand ca atunci cand partenera sa a ramas insarcinata au stabilit ca el sa puna numele daca este baiat, iar daca este fata numele sa fie ales de ea.Intrebat daca sa fie proaspat tata este mai usor sau mai greu decat sa stabileasca un record mondial, el a raspuns: "Este mai greu. In prima saptamana m-am imbolnavit pentru ca mi-era frica sa adorm, asa ca am stat treaz toata noaptea privind-o".Usain Bolt spera sa fie prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo in acest an, ca spectatori, insa competitia a fost amanata din cauza pandemiei. "Singurul lucru bun este ca de fapt o sa-mi pot duce fiica acolo anul viitor. Unul dintre 'momentele' mele este sa am primul meu copil sa mearga pe pista cu mine. Este ceva la care m-am gandit dinainte sa am copii".Bolt a cochetat dupa retragerea din atletism cu fotbalul, iar acum s-a apucat de ciclism : "M-am apucat de ciclism, care este foarte greu. Am respect pentru ciclisti".Fostul sportiv a precizat ca ii lipsesc publicul si energia competitiilor, insa nu si antrenamentele. Totusi, el a spus ca daca antrenorul Glen Mills i-ar spune sa revina, ar face asta: "Daca antrenorul meu ar veni si mi-ar spune: 'Sa facem asta', as face-o, pentru ca am multa incredere in antrenorul meu