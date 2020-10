Super perfomanta. Octavian Bellu si Mariana Bitang, declarati cel mai de succes cuplu de antrenori din lume

Cei doi, ''Cei mai de Succes Antrenori din Lume - Duo'', au lucrat impreuna la lotul olimpic al Romaniei intre 1993 - 2005 si 2010 - 2015. De numele lor se leaga cele mai mari succese ale gimnasticii romanesti: doua titluri olimpice consecutive la echipe, cinci titluri mondiale consecutive la echipe, sute de medalii olimpice, mondiale si europene cu generatii diferite de gimnaste. Impreuna, cei doi au initiat in 2014 programul national de selectie "Tara, tara, vrem campioane!", program care tinteste revenirea gimnasticii romanesti in elita mondiala la JO Paris 2024, se arata pe pagina de Facebook Aceasta recunoastere vine la 12 ani de la prima mentionare oferita antrenorilor Mariana Bitang si Octavian Bellu drept cei mai de succes antrenori din lume.Sub conducerea celor doi antrenori, gimnastele romane au castigat in total 305 medalii la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale si Europene.Academia Recordurilor Mondiale (World Record Academy) este cea mai mare organizatie care certifica recorduri mondiale si, totodata, detinatoarea celei mai mari baze de date cu recorduri mondiale.