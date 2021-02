Super Bowl, cifre uriase de audienta. Cati americani s-au uitat la finala

Nielsen a publicat cu intarziere de o zi cifrele de audienta si, potrivit Variety, ele arata ca, in medie, CBS a avut 96,4 milioane de privitori care au urmarit partida dintre Tampa Bay Buccaneers si Kansas City Chiefs, incheiata cu scorul 31 - 9.Reteaua de televiziune nu a transmis doar meciul, ci si toate reclamele nationale, show-ul din pauza sustinut de The Weeknd si analize ale partidei.CBS a anuntat ca partida a atras, in medie, 5,7 milioane de telespectatori pe minut pe platformele de streaming.In ciuda cresterii cifrelor de streaming, audienta a fost cu peste 5% mai scazuta fata de anul trecut. Meciul dintre Kansas City Chiefs si San Francisco a atras atunci, la Fox si pe toate platformele retelei, 102 milioane de telespectatori in total.In 2019, infruntarea dintre New England Patriots si Los Angeles Rams a fost urmarita de 98,2 milioane de telespectatori doar pe postul CBS - cea mai scazuta audienta Super Bowl din 2008 - si de 100,7 milioane, pe toate platformele.Desi in finala de anul acesta s-au intalnit in Tampa (Florida) doua echipe mai mici, pe teren s-au aflat doua dintre starurile NFL, Tom Brady si Patrick Mahomes. Diferenta de 22 de puncte inregistrata la final a fost cea mai mare pentru un Super Bowl din ultimii 18 ani.CITESTE SI: