Un tricou al legendarului Michael Jordan, vandut la o licitatie din SUA pentru o gramada de bani. Cat a costat

Conform sursei citate, suma de 320.000 dolari este un record pentru vanzarea unui tricou al lui Michael Jordan, in prezent proprietarul echipei de baschet Charlotte Hornets. Este vorba de un tricou purtat in anul 1984 la Chicago Bulls. Jordan a fost primit in Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in 2009, dupa o cariera de 15 sezoane la Chicago Bulls, cu care a castigat de sase ori NBA , si la Washington Wizards.La aceeasi licitatie, un tricou purtat de fostul presedinte Barack Obama , pe cand juca in echipa liceului Punahou din Hawaii a strans 192.000 dolari. Suma reprezinta un record mondial pentru vanzarea unui tricoul de liceu scos la licitatie.Alte doua articole sportive, apartinand superstarului NBA Le Bron James si fostului jucator de fotbal american Colin Kaepernick, s-au vandut fiecare pentru suma de 128.000 dolari.Un tricoul al starului Kobe Bryant, decedat intr-un accident de elicopter in ianuarie, si-a schimbat proprietarul pentru peste 38.000 dolari.De asemenea, o torta olimpica de la JO 1984 de la Los Angeles a fost adjudecata in schimbul a peste 22.000 dolari.CITESTE SI: