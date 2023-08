Argentina va participa din 2012 in "Turneul celor trei natiuni"

Nationala de rugby a Argentinei se alatura din anul 2012 Australiei, Noii Zeelande si Africii de Sud in "Turneul celor trei natiuni".

Clasati pe locul sase in lume, sud-americanii au solicitat in mod repetat inscrierea in cea mai importanta competitie de rugby din emisfera sudica, dar au fost refuzati in prezent, informeaza L'Equipe.

Astfel, incepand cu 2012, "Turneul celor trei natiuni" va cuprinde 4 echipe nationale si, cel mai probabil, isi va schimba si denumirea oficiala.

Cea mai importanta competitie a emisferei sudice a luat fiinta in 1996 si este organizata anual. Noua Zeeland si-a adjudecat noua din cele 14 editii de pana acum, fiind urmata de Africa de Sud, cu trei titluri, si Australia cu doua.

