Franta este in stare de soc. Un sportiv legendar al tarii a murit dupa ce s-ar fi aruncat de pe acoperisul unei cladiri

Potrivit lefigaro.fr, el a fost gasit mort, marti, in parcul Saint-Cloud, langa Paris.Fosta aripa a echipei Stade Francais a urcat pe acoperisul unei cladiri dezafectate la inceputul dupa-amiezii, inainte de a sari, a declarat o sursa din cadrul politiei.Potrivit unei surse judiciare, un martor l-a vazut pe fostul jucator cazand de la 10 metri. O ancheta pentru stabilirea cauzelor mortii a fost deschisa de parchetul din Nanterre (regiunea Paris).Dominici a fost de cinci ori campion national cu Stade Francais si a jucat semifinala Cupei Mondiale din 1999, impotriva Noii Zeelande.Dominici a inscris un eseu in acel meci, castigat de francezi cu 43-31. Franta avea sa piarda finala mondiala, scor 12-35, in fata Australiei.CITESTE SI: "A scos un briceag lung. I-am blocat mana si i-am dat un dos de palma". Cum i-a gasit Gigi Becali pe hotii care i-au furat masina