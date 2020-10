Coronavirusul opreste meciurile Romaniei la rugby

Decizia a fost luata tinandu-se cont de evolutia pandemiei si restrictiile impuse de guvernele tarilor implicate in competitii.Meciurile care sunt suspendate:- ultima etapa a Rugby Europe Championship: Romania vs Belgia si Georgia vs Rusia (1 noiembrie) si Spania vs Portugalia (15 noiembrie)- meciul de baraj dintre Olanda si echipa clasata pe ultimul loc din Rugby Europe Championship editia 2020- meciurile din Women XV Senior Championship, Spania vs Rusia (24 octombrie) si Spania vs Olanda (31 octombrie)- primele meciuri din Rugby Europe TrophyRugby Europe va urmari situatia sanitara la nivel european, urmand sa ia o decizie, in viitor, pentru reprogramarea partidelor, informeaza Federatia Romana de Rugby."Chiar daca am elaborat un Protocol de joc, cu reguli si masuri stricte, trebuie sa suspendam competitiile pe care le organizam pentru ca prioritar este sanatatea jucatorilor si a oficialilor de meci in conditiile in care majoritatea dintre acestia au statut de amator. Nu putem sa-i expunem la acest virus sau sa ii tinem in carantina pentru ca asta ar fi o mare problema pentru ei. Trebuie sa avem rabdare pentru a putea organiza meciurile in cele mai bune conditii.", a declarat Octavian Morariu, presedintele Rugby Europe.