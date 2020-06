Doliu in lumea sportului: Mihai Lazar a murit la doar 38 de ani

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de Federatia Romana de Rugby, fara sa ofere insa si detalii despre cauza mortii."Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de disparitia fulgeratoare a lui Mihai Lazar, la doar 38 de ani. Membru al familiei Ovalului romanesc, Mihai a fost manager al echipei nationale de rugby 7 masculin, fiind alaturi de baieti inclusiv la promovarea din Trophy in GPS, in 2018.De asemenea, a fost manager al mai multor loturi nationale de juniori. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Sincere condoleante familiei!", a transmis Federatia Romana de Rugby.Trupul lui Mihai Lazar a fost depus la Capela Cimitirului Sf. Vineri de pe Galea Grivitei nr. 202 din Bucuresti.C.S.