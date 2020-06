Meci de rugby in Noua Zeelanda: 43.000 de spectatori si nicio restrictie in Auckland (VIDEO)

Ziare.

Este vorba de o afluenta record pentru un meci din Super Rugby in Noua Zeelanda in ultimii 15 ani. Formatiile locale joaca intre ele in acest an, pentru a evita contactele si calatoriile in Argentina, Africa de Sud si Australia, noteaza AFP.Cei 43.000 de spectatori de la Auckland s-au adaugat celor aproximativ 20.000 adunati sambata la Dunedin, in extremitatea sudica a tarii in care rugby -ul profesionist a sarbatorit revenirea pe stadioane, fara nicio restrictie pentru spectatori, pentru a asista la succesul echipei locale Otago Highlanders in fata lui Waikato Chiefs (28-27).La fel ca la Dunedin, in ciuda vremii racoroase de la inceputul iernii australe, spectatorii s-au aratat incantati sa revina pe stadion in Noua Zeelanda, tara de 5 milioane de locuitori care a fost putin afectata de pandemie (22 de decese) si care a ridicat luni ultimele restrictii.