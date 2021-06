Se inaugureaza stadionul Arcul de Triumf. Care va fi primul meci

Acesta va fi primul meci gazduit de noul stadion, realizat in vederea antrenamentelor echipelor participante la Euro-2020."Stejarii se intorc astfel acasa, dupa trei ani, ultimul meci disputat aici fiind in 2017, partida cu Tonga, dupa care stadionul a intrat in proces de reconstructie. Acest meci international dintre Romania si Argentina inseamna practic inaugurarea oficiala a noului stadion Arcul de Triumf", a precizat forul roman de rugby."Este o veste extraordinara pentru toti iubitorii rugbiului, Stejarii revin acasa, mai mult, revin intr-un meci de cel mai inalt nivel, cu una dintre cele mai bune echipe din lume.Doresc sa multumesc ministrului Carol - Eduard Novak si oficialilor Ministerului Tineretului si Sportului ca au facut posibila disputarea acestui meci aici, initiind demersuri la UEFA pentru eliberarea mai rapida a arenei care fusese inchiriata de forul european pentru antrenamentele echipelor la EURO 2020. Este o partida importanta, foarte grea, toti stim cine este Argentina si vreau sa fac un apel catre toti suporterii Stejarilor si ai rugbiului romanesc sa vina alaturi de baieti si sa-i sustina.Aceste meciuri, atat cel cu Argentina, cat si cel cu Scotia, constituie o oportunitate extraordinara pentru tanara noastra generatie pe care incercam sa o promovam la echipa nationala, sunt intalniri care nu pot sa aduca decat lucruri pozitive. Ar trebui sa luam chiar exemplul Argentinei care, in urma cu cativa ani, atunci cand a inceput sa joace in Rugby Championship avea rezultate slabe, iar acum, dupa cativa ani de jucat in aceasta competitie cu echipe mult mai puternice, nivelul a crescut exponential astfel ca anul trecut a reusit sa invinga Noua Zeelanda.Este un prim meci dupa mai bine de un an jumatate pe care echipa nationala il joaca cu spectatori in tribuna si avem nevoie de sustinerea tuturor. Mai mult, jucam acest meci acasa, pe o arena moderna, jucam pe un stadion care intotdeauna a fost o sursa de inspiratie si de motivatie pentru jucatori, a fost, este si va fi leaganul rugbyului romanesc", a declarat Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby.Romania si Argentina se intalnesc la Bucuresti dupa 29 de ani, ultimul meci disputat in Romania fiind in 1992, cand Pumele s-au impus cu 21-18.Argentina se afla pe locul 9 in clasamentul mondial, in timp ce Stejarii se situeaza pe locul 18. Cele doua echipe s-au intalnit de doua ori in cadrul grupelor Cupei Mondiale de Rugby, in 2003 si 2011.Partida se va disputa de la ora 21.00 si va fi transmisa in directd e TVR1.